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46 минут назад

В Кремле ответили на вопрос о переданном Китаю через Лукашенко «послании Путина»

Мария Иванова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не передавал послания китайским властям через главу Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщает РИА Новости.

В конце февраля - начале марта Лукашенко посетил Китай и встретился с главой КНР Си Цзиньпином. Они выпустили совместное заявление о дальнейшем развитии стратегического партнерства.

«Нет, это был исключительно двусторонний визит», - так Песков ответил на вопрос о том, не передавал ли Путин послания через Лукашенко.

Также Песков рассказал, что в ближайшие дни общения российского и белорусского президентов не запланировано.

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До этого Путин и Лукашенко провели переговоры в Ново-Огарево 17 февраля. Они обсуждали вопросы безопасности и обороны. В апреле состоится заседание Высшего совета Союзного государства России и Белоруссии.

Политика,Видео,Александр Лукашенко,Цзиньпин Си,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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