В Кремле ответили на вопрос о переданном Китаю через Лукашенко «послании Путина»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не передавал послания китайским властям через главу Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщает РИА Новости.
В конце февраля - начале марта Лукашенко посетил Китай и встретился с главой КНР Си Цзиньпином. Они выпустили совместное заявление о дальнейшем развитии стратегического партнерства.
«Нет, это был исключительно двусторонний визит», - так Песков ответил на вопрос о том, не передавал ли Путин послания через Лукашенко.
Также Песков рассказал, что в ближайшие дни общения российского и белорусского президентов не запланировано.
До этого Путин и Лукашенко провели переговоры в Ново-Огарево 17 февраля. Они обсуждали вопросы безопасности и обороны. В апреле состоится заседание Высшего совета Союзного государства России и Белоруссии.