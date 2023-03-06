В Кремле ответили на вопрос о переданном Китаю через Лукашенко «послании Путина»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не передавал послания китайским властям через главу Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщает РИА Новости.

В конце февраля - начале марта Лукашенко посетил Китай и встретился с главой КНР Си Цзиньпином. Они выпустили совместное заявление о дальнейшем развитии стратегического партнерства.

«Нет, это был исключительно двусторонний визит», - так Песков ответил на вопрос о том, не передавал ли Путин послания через Лукашенко.

Также Песков рассказал, что в ближайшие дни общения российского и белорусского президентов не запланировано.