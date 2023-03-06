В Кремле ответили на вопрос об объединении новых российских регионов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решения объединить новые российские регионы в один федеральный округ пока нет. Об этом сообщает РИА Новости.
В конце сентября 2022 года в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о присоединении к России. По итогам референдумов в регионах объявили, что большинство избирателей поддерживают это решение.
30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о вступлении в состав России.
В марте глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что эти регионы стоит объединить в один федеральный округ для ускоренной интеграции.
«Пока никаких решений на этот счет не принималось, различные варианты изучаются», - так прокомментировал эту идею Песков.
Он подчеркнул, что решение будет принято «своевременно в случае необходимости».