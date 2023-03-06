В Кремле ответили на вопрос об объединении новых российских регионов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решения объединить новые российские регионы в один федеральный округ пока нет. Об этом сообщает РИА Новости.

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В конце сентября 2022 года в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о присоединении к России. По итогам референдумов в регионах объявили, что большинство избирателей поддерживают это решение.

30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о вступлении в состав России.

В марте глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что эти регионы стоит объединить в один федеральный округ для ускоренной интеграции.

«Пока никаких решений на этот счет не принималось, различные варианты изучаются», - так прокомментировал эту идею Песков.