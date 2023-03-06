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53 минуты назад

Песков высказался о диверсии в Брянской области

Елена Прошина

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в будущем будут приниматься меры по недопущению ситуаций, подобных атаке диверсантов на Брянскую область. Об этом пишет РИА Новости.

То, что произошло в Брянской области представитель Кремля назвал терактом. Он добавил, что все меры по предотвращению подобного с будущем будут приняты.

«Все необходимые квалификации даны – это не что иное, как теракт», - сказал Песков.

Он также добавил, что случившееся российский президент обсудил с членами Совбеза РФ. Он подчеркнул, что на встрече были подняты вопросы обеспечения безопасности стратегических объектов и детально - теракт в Брянской области.

Напомним, в результате проникновения украинских диверсантов на территорию Брянской области, погибли два человека, еще один получил ранение. Пострадавший мальчик Федор уже прооперирован, его жизни ничто не угрожает.

Политика,Видео,Дмитрий Песков,Совет безопасности РФ,
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