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35 минут назад

В Госдуму внесен законопроект о повышении МРОТ до 19 242 рублей

Парламентская газетаиещё 5

Депутаты Нина Останина и Мария Дробот внесли в Госдуму законопроект, согласно которому минимальный размер оплаты труда с 1 января 2024 года составит 19 242 рубля в месяц.

В Госдуму внесен законопроект о повышении МРОТ
Фото: ТАССТАСС

Президент России Владимир Путин в ходе оглашения Послания Федеральному Собранию сообщил об увеличении минимального размера оплаты труда с 2024 года на 18,5 процента. Глава государства пояснил, что размер МРОТ с 1 января 2024 года составит 19 242 рубля.

Сейчас минимальный размер оплаты труда составляет 16 242 рубля. Предлагаемое законопроектом повышение МРОТ по отношению к установленному размеру составит три тысячи рублей. Документ подготовлен во исполнение Послания главы государства парламенту, отмечается в пояснительной записке.

Как сообщала «Парламентская газета», министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на заседании Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов заявил, что в 2024 году МРОТ будет выше прожиточного минимума на 17 процентов.

Политика,Антон Котяков,Нина Останина,Владимир Путин,Федеральное Собрание России,Госдума,
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