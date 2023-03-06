В Госдуму внесен законопроект о повышении МРОТ

Депутаты Нина Останина и Мария Дробот внесли в Госдуму законопроект, согласно которому минимальный размер оплаты труда с 1 января 2024 года составит 19 242 рубля в месяц.

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Президент России Владимир Путин в ходе оглашения Послания Федеральному Собранию сообщил об увеличении минимального размера оплаты труда с 2024 года на 18,5 процента. Глава государства пояснил, что размер МРОТ с 1 января 2024 года составит 19 242 рубля.

Сейчас минимальный размер оплаты труда составляет 16 242 рубля. Предлагаемое законопроектом повышение МРОТ по отношению к установленному размеру составит три тысячи рублей. Документ подготовлен во исполнение Послания главы государства парламенту, отмечается в пояснительной записке.