Медведев: РФ и другие страны могут «забить гвоздь в гроб» неоколониализма

Россия и другие страны могут забить гвоздь в крышку гроба неоколониальных устремлений Запада, заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.

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Он подчеркнул, что новый многополярный мир будет намного сложнее, чем «двумерная биполярка» или однополярный диктат.

По словам Медведева, для России нет запретных регионов для диалога, так как страна никогда не обладала колониями.