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45 минут назад

Балицкий заявил, что статус Запорожской АЭС обсуждению не подлежит

RT на русскомиещё 2

Запорожская АЭС — российская собственность, варианты урегулирования ситуации с объявлением её некой «зоной» обсуждению не подлежат, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала «Крым 24».

Балицкий заявил, что статус Запорожской АЭС обсуждению не подлежит
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По станции все вопросы сняты. Указом президента атомная станция передана в российскую собственность. Никаких больше вопросов быть не может... Она будет работать в интересах Запорожской области и территории Российской Федерации», — цитирует его ТАСС.

По словам Балицкого, полноценно функционировать АЭС сможет, когда линия фронта будет отодвинута настолько, чтобы ВСУ не смогли обстреливать её.

Ранее ВСУ открыли огонь по сотрудникам службы безопасности ЗАЭС.

Также постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Киев пока не готов к реализации инициативы МАГАТЭ по созданию защитной зоны вокруг Запорожской АЭС.

Политика,Евгений Балицкий,Михаил Ульянов,МАГАТЭ,
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