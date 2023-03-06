В МИД РФ назвали шесть стран, с которыми готовится упрощенный визовый режим для россиян

Россия планирует подписать соглашение об упрощенном визовом режиме с шестью странами. Об этом в понедельник, 6 марта, сообщил статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.
— Помимо Индии проработка проектов межправительственных соглашений, предполагающих на взаимной основе упрощение визового режима, ведется с Анголой, Вьетнамом, Индонезией, Сирией и Филиппинами, — рассказал он ТАСС.
Недавно китайские власти приняли решение упростить процедуру выдачи некоторых виз для российских граждан. Речь идет обо всех видах, кроме туристических.
В настоящее время при подаче документов на визу не нужно предъявлять свой сертификат о вакцинации от коронавирусной инфекции. Помимо этого, сокращен срок рассмотрения заявки.
Страны Евросоюза свели к минимуму оформление многократных виз для российских граждан, а несколько государств выдвигают невыполнимые условия получения разрешений на въезд для туристов, сообщили в МИД. Какие страны Шенгенской зоны все еще принимают россиян и как оформить визу — в материале «Вечерней Москвы