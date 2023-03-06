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23 минуты назад

В МИД РФ назвали страны, с которыми готовится упрощенный визовый режим

Вечерняя Москваиещё 3

Россия планирует подписать соглашение об упрощенном визовом режиме с шестью странами. Об этом в понедельник, 6 марта, сообщил статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.

В МИД РФ назвали шесть стран, с которыми готовится упрощенный визовый режим для россиян
Фото: МИД РФМИД РФ

— Помимо Индии проработка проектов межправительственных соглашений, предполагающих на взаимной основе упрощение визового режима, ведется с Анголой, Вьетнамом, Индонезией, Сирией и Филиппинами, — рассказал он ТАСС.

Недавно китайские власти приняли решение упростить процедуру выдачи некоторых виз для российских граждан. Речь идет обо всех видах, кроме туристических.

В настоящее время при подаче документов на визу не нужно предъявлять свой сертификат о вакцинации от коронавирусной инфекции. Помимо этого, сокращен срок рассмотрения заявки.

Страны Евросоюза свели к минимуму оформление многократных виз для российских граждан, а несколько государств выдвигают невыполнимые условия получения разрешений на въезд для туристов, сообщили в МИД. Какие страны Шенгенской зоны все еще принимают россиян и как оформить визу — в материале «Вечерней Москвы

Политика,Евгений Иванов,МИД России,ЕС,
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