В Совфеде назвали геополитической миной споры между США и Китаем из-за Тайваня

Член Совета Федерации России Алексей Пушков назвал споры между США и Китаем из-за Тайваня геополитической миной замедленного действия. Свой комментарий он написал в Telegram.

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Сенатор отметил, что возможный конфликт является «острым ножом» для США и противников воссоединения с Китаем на самом Тайване. «Часовой механизм этой геополитической мины замедленного действия продолжает тикать. Час "Х" неизвестен», — констатировал он.

Ранее Пушков выразил мнение, что конфликт между Вашингтоном и Пекином неизбежен. Он уточнил, что каждый шаг двух стран говорит о том, что их противостояние будет лишь усиливаться, отметив, что этого никак не удастся избежать.