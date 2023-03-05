В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
50 минут назад

В Совфеде назвали геополитической миной споры между США и Китаем из-за Тайваня

Lenta.ru

Член Совета Федерации России Алексей Пушков назвал споры между США и Китаем из-за Тайваня геополитической миной замедленного действия. Свой комментарий он написал в Telegram.

В Совфеде назвали геополитической миной споры между США и Китаем из-за Тайваня
Фото: ТАССТАСС

Сенатор отметил, что возможный конфликт является «острым ножом» для США и противников воссоединения с Китаем на самом Тайване. «Часовой механизм этой геополитической мины замедленного действия продолжает тикать. Час "Х" неизвестен», — констатировал он.

Ранее Пушков выразил мнение, что конфликт между Вашингтоном и Пекином неизбежен. Он уточнил, что каждый шаг двух стран говорит о том, что их противостояние будет лишь усиливаться, отметив, что этого никак не удастся избежать.

В марте Китай опубликовал социально-экономический план развития на 2023 год, согласно которому Пекин собирается вести решительную борьбу против независимости Тайваня с целью воссоединить страну.

Политика,Алексей Пушков,Совет Федерации,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий