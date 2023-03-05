Шольц: решения по Крыму и Донбассу будет принимать Украина

Запад не будет принимать решения об условиях мира на Украине, в том числе за счет территориальных уступок Киева, вместо украинцев. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью журналистам телеканала CNN, которое вышло в эфир в воскресенье.

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"Решения без украинцев приниматься не будут. Мы не будем решать вместо них. Мы поддерживаем их", - сказал он, отвечая на вопрос о том, возможны ли переговоры по урегулированию конфликта на условиях отказа Украины от Крыма и части Донбасса.

С 23 по 27 сентября прошлого года в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство жителей высказались за такой шаг. 30 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры об их присоединении к России. 4 октября российский лидер подписал законы о ратификации договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.