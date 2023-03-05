Шольц: решения по Крыму и Донбассу будет принимать Украина

Запад не будет принимать решения об условиях мира на Украине, в том числе за счет территориальных уступок Киева, вместо украинцев. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью журналистам телеканала CNN, которое вышло в эфир в воскресенье.
"Решения без украинцев приниматься не будут. Мы не будем решать вместо них. Мы поддерживаем их", - сказал он, отвечая на вопрос о том, возможны ли переговоры по урегулированию конфликта на условиях отказа Украины от Крыма и части Донбасса.
С 23 по 27 сентября прошлого года в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство жителей высказались за такой шаг. 30 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры об их присоединении к России. 4 октября российский лидер подписал законы о ратификации договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.
После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса. За воссоединение с РФ высказались 96,7% и 95,6% проголосовавших избирателей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта этот документ ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.