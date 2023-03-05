Захарова прокомментировала беседу Блинкена с Лавровым

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что короткий разговор между госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым на полях саммита G20 был спланированной акцией. Она назвала ее целью попытку улучшить авторитет нынешней администрации Соединенных Штатов, пишет РИА Новости.

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«Это даже не реклама, это изначально спланированная акция, чтобы каким-то образом нарастить в ходе их предвыборной кампании некую, если можно сказать, мускулатуру на международном треке», — считает она.

Захарова также заявила, что разговор был инициирован американским дипломатом, но был коротким. При этом в Госдепартаменте, по словам представителя МИД, об этом говорили как о многоформатных переговорах.