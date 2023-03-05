"Если эта договоренность, которая имеет обязательства сторон, а не обязательства только одной стороны и понукание и махинации с другой стороны, если эта договоренность равноправная, то мы всегда свою часть выполняли и выполнять собираемся во всех договоренностях, - ответила она на вопрос о перспективах продления зерновой сделки. - Если это очередной мухлеж, если это очередная попытка вытащить то, что нужно им, а все остальное забыть, и мы видели эти примеры даже по продовольственной сделке, то извините".