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46 минут назад

В Запорожье обвинили Киев в саботаже создания защитной зоны вокруг АЭС

Lenta.ru

Киев занимается саботажем предложенной МАГАТЭ идеи о создании зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции (АЭС). С таким обвинением в беседе с РИА Новости выступил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

В Запорожье обвинили Киев в саботаже создания защитной зоны вокруг АЭС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он подчеркнул, что в настоящее время только Россия способна гарантировать безопасность и защиту станции. При этом украинские власти, по его словам, продолжают обсуждать планы по ее возможному захвату.

«Гарантией безопасности Запорожской АЭС является работа наших военных на упреждение по позициям украинских боевиков, а также отдаление линии фронта вглубь Украины подальше от границ Запорожской области», — заключил Рогов.

4 марта постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Киев не готов реализовать инициативу МАГАТЭ о создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС.

«Это предложение [которое исключило бы атаки с территории АЭС и против нее] еще не реализовано. Украина к этому, к сожалению, не готова», — пояснял он.

Политика,Владимир Рогов,Михаил Ульянов,МАГАТЭ,
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