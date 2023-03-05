Захарова опровергла информацию о нецензурной брани в телеэфире

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла информацию о нецензурном выражении, якобы сказанном ей в эфире программы "60 минут" на телеканала "Россия-1".

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Дипломат обратила внимание на публикации СМИ, утверждавшие, что она якобы произнесла нецензурное слово в телеэфире.

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"Запустили фейк о том, что я якобы в эфире у Евгения Попова и Ольги Скабеевой позволила себе произнести нецензурное слово. На этот бред я бы и внимания не обратила, если бы не одно "но". Появилась эта деза в день пятилетия (инцидента в Солсбери - прим. ТАСС), а переделанная цитата взята из реального эфира программы "60 минут" от 13 марта 2018 года", - написала она в Telegram-канале 5 марта.

Она отметила, что выпуск телепрограммы, на который ссылались СМИ, был посвящен ситуации вокруг Скрипалей.

По версии британской стороны, 4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок". Позднее Лондон выступил с утверждением, что это вещество якобы разрабатывалось в России, на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет. Специалисты из лаборатории в британском Портон-Дауне так и не смогли установить происхождение вещества, которым, предположительно, были отравлены Скрипали.