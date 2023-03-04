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1 час назад

Ульянов: Киев пока не готов к реализации инициативы МАГАТЭ о защитной зоне вокруг ЗАЭС

RT на русскомиещё 1

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Киев пока не готов к реализации инициативы МАГАТЭ по созданию защитной зоны вокруг Запорожской АЭС.

В России заявили о неготовности Киева к созданию защитной зоны вокруг ЗАЭС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он напомнил, что в сентябре гендиректор МАГАТЭ выдвинул инициативу о создании защитной зоны ядерной и физической ядерной безопасности на Запорожской АЭС.

По словам Ульянова, данное предложение, которое «исключило бы атаки с территории АЭС и против неё», ещё не реализовано.

«Украина к этому, к сожалению, не готова», — написал российский постпред в своём Telegram-канале.

Ранее советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа сообщил, что украинская армия подвергла обстрелу сотрудников службы безопасности Запорожской АЭС.

Глава Росатома рассказал об обстановке на Запорожской АЭС

По его словам, Россия готовит ноту в связи с инцидентом.

23 февраля замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что диалог по созданию зоны безопасности на Запорожской АЭС (ЗАЭС) идёт непросто.

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