В России заявили о неготовности Киева к созданию защитной зоны вокруг ЗАЭС

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Киев пока не готов к реализации инициативы МАГАТЭ по созданию защитной зоны вокруг Запорожской АЭС.

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Он напомнил, что в сентябре гендиректор МАГАТЭ выдвинул инициативу о создании защитной зоны ядерной и физической ядерной безопасности на Запорожской АЭС.

По словам Ульянова, данное предложение, которое «исключило бы атаки с территории АЭС и против неё», ещё не реализовано.

«Украина к этому, к сожалению, не готова», — написал российский постпред в своём Telegram-канале.