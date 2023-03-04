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11 минут назад

Захарова обвинила Британию в финансировании "Белых касок" в Сирии для создания агитроликов

Газета.Ru

Гуманитарная помощь, которую Великобритания выделила Сирии, будет направлена не на восстановление страны после разрушительного землетрясения, а «псевдогуманитарщикам из «Белых касок»». Такое мнение высказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Захарова обвинила Британию в финансировании "Белых касок" в Сирии
Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

По ее словам, так называемая организация «Белые каски» несет ответственность за инсценировки с применением химического оружия в период гражданской войны в Сирии и критику официального Дамаска.

«Эти деньги будут использованы не для того, чтобы вытаскивать из-под завалов детей, — в этом сирийским спасателям помогали наши эмчеэсовцы, — а для создания новых антиасадовских агитроликов», — заявила Захарова.

Как утверждает дипломат, британские власти направили «Белым каскам» £800 тыс. вместо того, чтобы на самом деле помочь пострадавшим.

Организация «Белые каски» называет своей миссией спасение мирного населения в зонах боевых действий, но обвиняется властями Сирии в связях с экстремистами и ведении враждебной пропагандистской деятельности.

6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошли землетрясения магнитудами 7,7 и 7,6, которые привели к масштабным разрушениям. Жертвами катастрофы стали свыше 45 тыс. человек.

Афтершоки от турецкого землетрясения раздались в Сирии, Иране и ряде других близрасположенных странах. По данным сирийского минздрава, в стране погибли свыше 1,4 тысячи человек.

Ранее Всемирный банк подсчитал, что экономический ущерб Сирии от землетрясений составил $5,1 млрд.

Политика,Мария Захарова,МИД России,Всемирный Банк,
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