Медведев пригрозил "Калибрами" будущему заводу Rheinmetall на Украине

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал троллингом сообщения о возможности строительства немецкого танкового завода на Украине и напомнил о наличии у России подходящих ракет.

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"Сообщение о строительстве концерном Rheinmetall танкового завода в Малороссии напоминает примитивный троллинг киевского режима", - написал Медведев в субботу в Telegram-канале.

Он добавил, что если немцы все же решат по-настоящему строить такой завод, то в РФ это будут ждать с нетерпением.

"Это событие будет должным образом отмечено салютом из "Калибров" и других пиротехнических устройств", - подчеркнул зампред Совбеза РФ.

Глава Rheinmetall Армин Паппергер ранее сообщил, что оборонный концерн ведет переговоры с Киевом о строительстве на территории Украины завода, который сможет выпускать до 400 новейших танков Panther (Panther KF51) в год. Паппергер отметил, что Rheinmetall рассчитывает на принятие решения в ближайшие два месяца.