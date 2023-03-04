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13 минут назад

Медведев пригрозил "Калибрами" будущему танковому заводу Rheinmetall на Украине

ТАСС

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал троллингом сообщения о возможности строительства немецкого танкового завода на Украине и напомнил о наличии у России подходящих ракет.

Медведев пригрозил "Калибрами" будущему заводу Rheinmetall на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сообщение о строительстве концерном Rheinmetall танкового завода в Малороссии напоминает примитивный троллинг киевского режима", - написал Медведев в субботу в Telegram-канале.

Он добавил, что если немцы все же решат по-настоящему строить такой завод, то в РФ это будут ждать с нетерпением.

"Это событие будет должным образом отмечено салютом из "Калибров" и других пиротехнических устройств", - подчеркнул зампред Совбеза РФ.

Глава Rheinmetall Армин Паппергер ранее сообщил, что оборонный концерн ведет переговоры с Киевом о строительстве на территории Украины завода, который сможет выпускать до 400 новейших танков Panther (Panther KF51) в год. Паппергер отметил, что Rheinmetall рассчитывает на принятие решения в ближайшие два месяца.

В Германии захотели наладить выпуск танков Leopard на Украине

Panther был представлен летом 2022 года в качестве конкурента основному боевому танку Бундесвера Leopard. Он изначально рассматривался как немецкий ответ на новое поколение российских танков Т-14 на платформе "Армата".

Политика,Армин Паппергер,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
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