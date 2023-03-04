Сенатор назвал возможные действия США после успешного завершения Россией СВО

После успешного завершения Россией специальной военной операции (СВО) на Украине США, возможно, попытаются обострить отношения Москвы и Европы. Такой исход событий допустил в своем Telegram-канале глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.

«Давайте предположим, что случится в глобальном мире с позицией Вашингтона после завершения СВО, то есть после выполнения поставленных президентом РФ в феврале 2022 [года] задач. Возможны следующие базовые варианты: США решат продолжить "перенапрягать" Россию на европейском фланге», — считает он.

Климов уточнил, что это будет сделано за счет использования других прилегающих к западным границам России государств. В первую очередь, по его словам, речь идет о Молдавии, Румынии, странах Прибалтики, Польше и Финляндии. Кроме того, Вашингтон может попробовать взять паузу на европейском фронте гибридной войны с Россией, добавил он. Климов считает, что США перенесут основной акцент агрессии на Китай: «Нас же, заодно с КНР, продолжат "доставать" через страны Центральной Азии, Японию и Республику Корея».

Однако Вашингтон может понять, что до осени 2024 года, когда в стране пройдут выборы президента США, ему не удастся разобщить Москву с Пекином. В таком случае, как утверждает сенатор, американская сторона попытается усилить «колонизацию» Западной Европы, Африки, стран АСЕАН, «одновременно зачищая своих недругов на латиноамериканском "заднем дворе"».