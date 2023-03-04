В России отреагировали на планы построить немецкий танковый завод на Украине

«Строительство такого крупного оружейного завода свидетельствует о том, что в Германии и в НАТОНАТО в целом склоняются к тому, что эскалация должна продолжаться. Отсюда мы делаем соответствующие выводы, как противодействовать этому, будем думать. Это неприятная новость для тех, кто хотел бы спокойствия, мира и стабильности на европейском континенте», — сказал сенатор.