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10 минут назад

В России отреагировали на планы построить немецкий танковый завод на Украине

Lenta.ruиещё 2

Планы построить немецкий танковый завод на территории Украины говорят о продолжении эскалации военного конфликта. Так на идею оружейного концерна Rheinmetall в разговоре с «Лентой.ру» отреагировал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

В России отреагировали на планы построить немецкий танковый завод на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Строительство такого крупного оружейного завода свидетельствует о том, что в Германии и в НАТОНАТО в целом склоняются к тому, что эскалация должна продолжаться. Отсюда мы делаем соответствующие выводы, как противодействовать этому, будем думать. Это неприятная новость для тех, кто хотел бы спокойствия, мира и стабильности на европейском континенте», — сказал сенатор.

Генеральный директор немецкой оружейной компании Rheinmetall Армин Паппергер заявил о планах строительства оружейного предприятия на территории Украины. По его словам, определенная договоренность по сделке уже существует, окончательное решение может быть принято в течение двух месяцев.

«Завод Rheinmetall может быть построен на Украине примерно за 200 миллионов евро и будет производить до 400 машин в год. Переговоры с правительством там многообещающие, и я надеюсь на решение в ближайшие два месяца», — объяснил он.

Политика,Армин Паппергер,Григорий Карасин,НАТО,Совет Федерации,
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