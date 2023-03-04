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48 минут назад

В Крыму предложили объединить новые регионы в один федеральный округ

Газета.Ru

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что для ускоренной интеграции регионы, вошедшие в сентябре прошлого года в состав России, можно объединить в один федеральный округ, передает РИА Новости.

В Крыму предложили объединить новые регионы в один округ
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Он подчеркнул, что новым субъектам РФ нужна «сплоченная, сильная команда», отдельный федеральный округ или курирующий вице-премьер в федеральном правительстве. Константинов за регионами должен быть закреплен человек, «обладающий достаточным авторитетом в системе власти», прямой координатор интеграционной работы. Кроме того, местной команде управленцев необходимо дать право, делегированное законом, на принятие самостоятельных решений.

Кадровый вопрос в новых регионах является ключевым, обратил внимание глава крымского парламента. По мнению Константинова, сильнее всего представительная власть в Донецкой и Луганской народных республиках, в течение девяти лет они уже «фактически не являлись Украиной», поэтому над ними не довлеют украинские законы, в этих регионах интеграционный процесс завершится раньше. Херсонской и Запорожской областям потребуется больше внимания, отмечает парламентарий.

Референдумы о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав РФ состоялись в сентябре 2022 года. Большинство жителей этих регионов поддержали включение их в состав России. 30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие договоры с главами четырех регионов.

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В начале октября Путин подписал указ о публикации текста Конституции страны с изменениями на основании законов о принятии новых регионов в состав страны.

Политика,Владимир Константинов,Владимир Путин,
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