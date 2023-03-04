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16 минут назад

Полянский высмеял оговорку пресс-секретаря Байдена о "Российской Народной Республике"

Газета.Ru

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский высмеял оговорку пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, заявившей о вызовах, представляемых «Российской Народной Республикой» США. Соответствующая публикация появилась в его аккаунте в социальной сети Twitter.

Полянский высмеял оговорку пресс-секретаря Байдена
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Должно быть, это враг Объединенных Американских Эмиратов и Британской Конфедерации!» — написал он.

За девять часов с момента публикации запись Полянского набрала 8 тыс. просмотров.

Пресс-секретарь администрации Байдена ошиблась в названии России

Ранее Карин Жан Пьер назвала президента США Джо Байдена «лучшим коммуникатором», отвечая на вопрос о навыках общения президента, после чего в республиканском Fox News ее и Байдена окрестили «лучшими коммуникаторами для вранья».

24 февраля пресс-секретарь Белого дома назвала Обаму действующим президентом США.

Политика,Дмитрий Полянский,Джозеф Байден,Администрация США,ООН,
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