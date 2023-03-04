Депутаты Госдумы объяснили необходимость изменения призывного возраста

«Боец должен быть умным и подготовленным. Сейчас по указанию президента мы вообще не отправляем в зону СВО солдат-срочников, и, чтобы не подвергать риску необстрелянную молодежь, даже провели в стране частичную мобилизацию. Мы совершили с начала боевых действий массу ошибок, но главное, что не боимся об этом говорить и на них же учимся, по ходу дела перестраивая и армию, и свое отношение к ней», — объяснил депутат.