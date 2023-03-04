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32 минуты назад

Посольство России озвучило новое обвинение в адрес США

Елена Прошина

Посольство России считает, что введенные США ограничения против российских граждан, работающих в системе юстиции, следует расценивать как вмешательство во внутренние дела страны. Такое заявление сделал пресс-секретарь российской дипломатической миссии Игорь Гиренко, передает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал посольства РФ.

Посольство России озвучило новое обвинение в адрес США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Соединенные Штаты ввели санкции против шести представителей юстиции России из-за разбирательства по делу оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзы. Под ограничения попали заместитель министра юстиции РФ Олег Свириденко, судья Хамовнического районного суда Диана Мищенко, судья Басманного суда Москвы Елена Ленская и другие. Белый дом считает, что указанные лица нарушают права человека.

Гиренко заявил, что российское посольство рассматривает введенные Вашингтоном ограничения против ряда российских должностных лиц как вмешательство во внутренние дела РФ. Он считает, что США таким образом хотят «воспрепятствовать правосудию».

Посол напомнил, что Кара-Мурза обвиняется в государственной измене, намеренном распространении ложной информации о действиях Вооруженных сил России, а также сотрудничестве с нежелательной в РФ организацией. Он также посоветовал властям США обратить внимание на права и свободы людей «у себя дома».

Политика,Игорь Гиренко,Диана Мищенко,Елена Ленская,Олег Свириденко,
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