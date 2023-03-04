Посольство России озвучило новое обвинение в адрес США

Посольство России считает, что введенные США ограничения против российских граждан, работающих в системе юстиции, следует расценивать как вмешательство во внутренние дела страны. Такое заявление сделал пресс-секретарь российской дипломатической миссии Игорь Гиренко, передает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал посольства РФ.

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Ранее Соединенные Штаты ввели санкции против шести представителей юстиции России из-за разбирательства по делу оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзы. Под ограничения попали заместитель министра юстиции РФ Олег Свириденко, судья Хамовнического районного суда Диана Мищенко, судья Басманного суда Москвы Елена Ленская и другие. Белый дом считает, что указанные лица нарушают права человека.

Гиренко заявил, что российское посольство рассматривает введенные Вашингтоном ограничения против ряда российских должностных лиц как вмешательство во внутренние дела РФ. Он считает, что США таким образом хотят «воспрепятствовать правосудию».