В МИД ответили на оговорку пресс-секретаря Белого дома о России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала оговорку пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, которая назвала РФ Российской Народной Республикой.
«Зомби-апокалипсис», – написала Захарова в своем Telegram-канале, приложив соответствующее видео.
Накануне на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, говоря о грядущей встрече президента США Джо Байдена с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, заявила, что стороны обсудят «совместный ответ на вызовы Российской Народной Республики». Это не первое странное высказывание Жан-Пьер. Так, недавно она назвала действующим президентом США Барака Обаму, а не Джо Байдена.
Ранее «ФедералПресс» писал, что Захарова назвала санкции ЕС против России неработающим инструментом.