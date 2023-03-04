В МИД ответили на оговорку пресс-секретаря Белого дома о России

Накануне на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, говоря о грядущей встрече президента США Джо Байдена с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, заявила, что стороны обсудят «совместный ответ на вызовы Российской Народной Республики». Это не первое странное высказывание Жан-Пьер. Так, недавно она назвала действующим президентом США Барака Обаму, а не Джо Байдена.