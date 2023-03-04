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11 минут назад

В МИД оценили оговорку пресс-секретаря Белого дома о Российской Народной Республике

РИА "ФедералПресс"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала оговорку пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, которая назвала РФ Российской Народной Республикой.

В МИД ответили на оговорку пресс-секретаря Белого дома о России
Фото: ТАССТАСС

«Зомби-апокалипсис», – написала Захарова в своем Telegram-канале, приложив соответствующее видео.

Накануне на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, говоря о грядущей встрече президента США Джо Байдена с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, заявила, что стороны обсудят «совместный ответ на вызовы Российской Народной Республики». Это не первое странное высказывание Жан-Пьер. Так, недавно она назвала действующим президентом США Барака Обаму, а не Джо Байдена.

Ранее «ФедералПресс» писал, что Захарова назвала санкции ЕС против России неработающим инструментом.

Пресс-секретарь администрации Байдена ошиблась в названии России

Политика,Мария Захарова,Джозеф Байден,Барак Обама,МИД России,Администрация США,Еврокомиссия,ЕС,
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