Россия обвинила Британию в фабрикации отравления Скрипалей

Посольство России в Соединенном Королевстве обвинило власти Великобритании в том, что оно сфабриковало инцидент с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в 2018 году в рамках подготовки своего населения к конфронтации с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление российской дипмиссии.

Кроме того, в посольстве подчеркнули, что за все эти годы истинные обстоятельства произошедшего так и не были установлены британскими властями, которые отказались от предложенного Россией сотрудничества, тиражируя при этом обвинения в адрес Москвы.

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Нота посольства

Кроме того, российское посольство направило в британский МИД ноту с требованием прояснить ситуацию со здоровьем и местоположением Сергея и Юлии Скрипалей.

Российское диппредставительство в Лондоне подчеркнуло, что не прекратит «добиваться от Великобритании ответов на абсолютно правомерные и обоснованные вопросы».

В посольстве указали, что такое отношение приходится рассматривать как грубейшее нарушение прав России и ее граждан, а также как попрание Лондоном своих международных обязательств по Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года и двусторонней Консульской конвенции 1965 года.

Ранее посол России в Британии Андрей Келин сообщал, что Лондон не намерен делиться информацией о состоянии расследования отравления Скрипалей. По его словам, формально посольство продолжает направлять запросы в британский МИД.

По его мнению, одной из возможных причин нежелания властей Британии делиться информацией является отсутствие данных, которые бы действительно подтверждали вину России. Келин также рассказал, что с течением времени история с отравлением перешла в разряд такой, «в которой кто-то что-то слышал, кто-то что-то сказал».

Инцидент в Солсбери

По данным британских властей, бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта 2018 года разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок». В Лондоне отмечают, что атака была санкционирована высшим руководством России. Позднее Тереза Мэй, занимавшая тогда пост премьер-министра Великобритании, объявила о высылке 23 российских дипломатов. Россия отвергла все обвинения и приняла зеркальные меры.