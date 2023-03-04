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29 минут назад

Россия потребовала от Британии прояснить ситуацию с инцидентом в Солсбери

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Власти Великобритании сфабриковали инцидент в Солсбери в 2018 году в рамках подготовки своего населения к конфронтации с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление посольства РФ в Соединенном Королевстве.

Россия обратилась к Британии с требованием насчет инцидента в Солсбери
Фото: ТАССТАСС

Как заявили в дипмиссии, теперь понятно, что Лондон и не был заинтересован в поисках истины. Посольство обвинило британские власти в том, что они сфабриковали химинцидент в Солсбери, чтобы начать готовить свое население и своих союзников к конфронтации, «которая ныне на Украине перешла в военно-политическую плоскость».

Там обратили внимание, что за все эти годы истинные обстоятельства произошедшего так и не были прояснены Лондон, который отказался от предложенного Москвой сотрудничества. Российское посольство направило в британский МИД ноту с требованием прояснить ситуацию со здоровьем и местоположением Сергея и Юлии Скрипалей.

Сергей и Юлия Скрипали, как утверждают британские власти, были отравлены 4 марта 2018 года разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ. Москва отрицает причастность к случившемуся.

Политика,В мире,Юлия Скрипаль,Сергей Скрипаль,ГРУ,
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