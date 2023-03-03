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16 минут назад

Посольство России призвало Лондон остановить русофобию

Lenta.ru

Рост преступлений на почве национальной ненависти в отношении россиян, живущих в Великобритании, вызван русофобской политикой страны, считают в посольстве России в Лондоне. Об этом говорится в заявлении, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Посольство России призвало Лондон остановить русофобию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Намерены пристально следить за выполнением Великобританией соответствующих международных обязательств», — пообещали в дипмиссии.

Там также считают, что именно Лондон несет ответственность за усиление межэтнических трений.

По данным телеканала Sky News, в некоторых районах Британии сильно выросло число преступлений, совершаемых в отношении граждан России. Это произошло после начала боевых действий на Украине в феврале 2022-го. Например, в Большом Манчестере число правонарушений против россиян за последний год увеличилось более чем в два раза по сравнению с 2021 годом (с 6 до 13).

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