Захарова раскритиковала заявление ООН о спецоперации

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала заявление Совета ООН по правам человека ( СПЧ ) о так называемом уничтожении украинских культурных ценностей в ходе проводимой Россией специальной военной операции (СВО). Об этом сказано на сайте ведомства.

«Ничего нового кроме набивших оскомину безосновательных выпадов в адрес нашей страны в данном опусе не содержится: налицо очередная попытка спецпроцедур СПЧ выгородить киевский режим, а также демонизировать Россию. На объективность, как обычно, нет и намека», — заявила она.

Она также задалась вопросом, почему «беспристрастные» эксперты СПЧ не дали принципиальную публичную оценку враждебным действиям Киева по отношению к русскому культурному, историческому и языковому наследию. В СПЧ также не прокомментировали искусственное насаждение в Европе «культуры отмены» всего, что так или иначе связано с Россией.