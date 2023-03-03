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33 минуты назад

Захарова раскритиковала заявление ООН о спецоперации

Lenta.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала заявление Совета ООН по правам человека (СПЧ) о так называемом уничтожении украинских культурных ценностей в ходе проводимой Россией специальной военной операции (СВО). Об этом сказано на сайте ведомства.

Захарова раскритиковала заявление ООН о спецоперации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ничего нового кроме набивших оскомину безосновательных выпадов в адрес нашей страны в данном опусе не содержится: налицо очередная попытка спецпроцедур СПЧ выгородить киевский режим, а также демонизировать Россию. На объективность, как обычно, нет и намека», — заявила она.

Она также задалась вопросом, почему «беспристрастные» эксперты СПЧ не дали принципиальную публичную оценку враждебным действиям Киева по отношению к русскому культурному, историческому и языковому наследию. В СПЧ также не прокомментировали искусственное насаждение в Европе «культуры отмены» всего, что так или иначе связано с Россией.

Политика,Мария Захарова,МИД России,Совет по правам человека,ООН,
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