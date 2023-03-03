Путин расширил круг задач военкоматов

Указ дополняет положение о военкоматах от 2012 года, расширяя их круг обязанностей. Согласно документу, военные комиссариаты также будут выполнять «иные задачи», предусмотренные федеральными законами, актами президента и правительства, а также нормативными правовыми актами Минобороны России .

Ранее Путин пообещал, что всем ополченцам Донбасса будет присвоен статус ветеранов и инвалидов боевых действий. Президент подчеркнул, что теперь эти люди получили российское гражданства, и государство должно предоставить им поддержку.