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1 час назад

МИД обратился к вынуждаемым вступать в ВСУ россиянам и белорусам

Елена Прошина

Россия готова принять всех граждан РФ и Белоруссии, которых на Украине заставляют вступать в ВСУ, говорится в заявлении российского МИД. Об этом сообщает РИА Новости.

МИД обратился к принуждаемым вступать в ВСУ россиянам и белорусам
Фото: ТАССТАСС

Как отмечает ведомство, ранее в СМИ появились сведения, что власти Украины рассматривают возможность поставить русских и белорусов, живущих на Украине, перед выбором либо записаться в украинские вооруженные силы, либо подвергнуться депортации.

В министерстве подчеркнули, что такой вопрос ожидаемо мог быть поставлен перед жителями, проживающими на Украине.

«Готовы принять всех жертв киевского режима в России», - отмечается в заявлении.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что иностранные наемники отказываются ехать на передовую из-за резко изменившейся погоды. Из-за сильной влажности техника буквально тонет в грязи. Мобильность техники НАТО на дорогах, используемых украинскими военными, стала весьма ограниченной, что привело к целому ряду проблем.

Политика,Андрей Марочко,МИД России,НАТО,
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