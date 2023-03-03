МИД обратился к принуждаемым вступать в ВСУ россиянам и белорусам

Россия готова принять всех граждан РФ и Белоруссии, которых на Украине заставляют вступать в ВСУ, говорится в заявлении российского МИД. Об этом сообщает РИА Новости.

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Как отмечает ведомство, ранее в СМИ появились сведения, что власти Украины рассматривают возможность поставить русских и белорусов, живущих на Украине, перед выбором либо записаться в украинские вооруженные силы, либо подвергнуться депортации.

В министерстве подчеркнули, что такой вопрос ожидаемо мог быть поставлен перед жителями, проживающими на Украине.

«Готовы принять всех жертв киевского режима в России», - отмечается в заявлении.