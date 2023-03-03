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1 час назад

В МИД РФ заявили, что убийства в Брянской области совершены с помощью оружия НАТО

ТАСС

Украинские диверсанты использовали оружие НАТО для совершения убийств в Брянской области 2 марта. Как указали в пятницу в МИД РФ, в этой связи возникает вопрос о квалификации стран альянса как соучастников и спонсоров терроризма.

"Украинские официальные лица неоднократно признавали, что все их действия осуществляются с одобрения и при поддержке США и других стран НАТО. Убийства в Брянской области были совершены из натовского оружия. В этой связи возникает закономерный вопрос о квалификации этих государств в качестве соучастников таких преступлений и спонсоров терроризма", - говорится в распространенном сообщении министерства.

На Смоленской площади подчеркнули, что Москва решительно осуждает данный террористический акт.

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Как добавили в МИД РФ, Москва сделала соответствующие выводы, это преступление не останется безнаказанным. "Мы сделали соответствующие выводы из произошедшего. Российские следственные органы приступили к расследованию. Данное преступление не останется безнаказанным", - указали в дипведомстве.

Политика,Видео,Владимир Путин,МИД России,НАТО,
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