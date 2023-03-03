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36 минут назад

Песков раскрыл подробности нового совещания Путина с Совбезом

Никита Бородкин

Основная часть совещания президента России Владимира Путина с Совбезом РФ в пятницу, 3 марта, пройдет в закрытом режиме. Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков раскрыл подробности нового совещания Путина с Совбезом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вместе с тем представитель Кремля затруднился сказать, будет ли открытой вступительная часть мероприятия.

«Иногда президент предпочитает какие-то слова говорить, хотя бы обозначить тему сам, иногда он этого не делает. Но, конечно же, сам Совбез будет проходить, как всегда, в закрытом режиме», — подчеркнул представитель Кремля.

Напомним, что президент России регулярно проводит оперативные совещания с Совбезом — как правило, еженедельно или реже. За февраль 2023 года в Кремле прошло три встречи с постоянными членами Совета. Одна из них касалась итогов визитов министра иностранных дел России Сергея Лаврова в страны Африки.

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В четверг, 2 марта, на фоне теракта в Брянской области некоторые СМИ сообщили о планах Путина провести экстренное заседание Совбеза, однако позднее Песков опроверг эту информацию.

Политика,Дмитрий Песков,Сергей Лавров,Владимир Путин,Совет безопасности РФ,
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