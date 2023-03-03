Лавров раскритиковал G20 за «постыдный подход» к ситуации вокруг Украины

Глава МИД РФ подчеркнул, что в ходе встречи в Нью-Дели представители стран G20 говорили только об Украине и итоговой декларации. Дипломат указал, что обращался к председательствовавшим в «Группе двадцати» индийским и индонезийским друзьям с вопросом о том, отражала ли когда-либо G20 в своих декларациях ситуацию в Ираке, Ливии, Афганистане или Югославии, поскольку "Большая двадцатка" была создана в 1999 году на уровне министров финансов и глав центробанков, и отметил, что «всем было наплевать».