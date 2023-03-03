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38 минут назад

Лавров раскритиковал G20 за «постыдный подход» к ситуации вокруг Украины

Lenta.ruиещё 1

Страны «Большой двадцатки» (G20) проявили «постыдный подход» к ситуации, сложившейся вокруг украинского конфликта. С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе международной политологической конференции «Диалог Райсина», его цитирует ТАСС.

Лавров раскритиковал G20 за «постыдный подход» к ситуации вокруг Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава МИД РФ подчеркнул, что в ходе встречи в Нью-Дели представители стран G20 говорили только об Украине и итоговой декларации. Дипломат указал, что обращался к председательствовавшим в «Группе двадцати» индийским и индонезийским друзьям с вопросом о том, отражала ли когда-либо G20 в своих декларациях ситуацию в Ираке, Ливии, Афганистане или Югославии, поскольку "Большая двадцатка" была создана в 1999 году на уровне министров финансов и глав центробанков, и отметил, что «всем было наплевать».

«Теперь, после того как Россия после многих лет предупреждений начала защищать себя, "Группу двадцати" интересует только Украина. Это позор, и эта политика провалится», — отметил он, критикуя позицию G20.

Ранее Лавров рассказал, что Запад поставил развивающимся странам ультиматум и дал им обещание. По его словам, коллеги из развивающихся стран спрашивали у представителей Запада, что им дадут взамен, если они согласятся осудить Москву. «Знаете, какой ответ? "Мы вас не накажем"», — сказал он.

Политика,Сергей Лавров,МИД России,
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