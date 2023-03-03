Офицер ЦРУ в отставке Филип Джиральди назвал модель мира, предлагаемую президентом РФ Владимиром Путиным с многополярным устройством лучшим вариантом, чем миропорядок, навязываемый США. Об этом пишет РИА Новости.
Джиральди вспомнил, что Путин много лет говорит о том, что по всей планете существуют различные модели, и каждый должен иметь право на свою культуру, занятия и другие вещи. Офицер назвал это «очень разумным подходом».
Однако США, по словам Джиральди, предлагают односторонний подход, якобы регулируемый «международным правом», который предполагает конструирование правил и законов, создаваемых на ходу, по мере развития ситуации.
Напомним, Владимир Путин много раз говорил о том, что эпоха однополярного мира уходит в прошлое, несмотря на то, что Запад настаивает на обратном. Российский президент подчеркивал, что единственный подход, позволяющий снизить напряженность, существующую в мире, и гарантировать устойчивый рост для стран, заключается в фундаментальном укреплении современной многополярной мировой системы.