Офицер ЦРУ в отставке Филип Джиральди назвал модель мира, предлагаемую президентом РФ Владимиром Путиным с многополярным устройством лучшим вариантом, чем миропорядок, навязываемый США. Об этом пишет РИА Новости.

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Джиральди вспомнил, что Путин много лет говорит о том, что по всей планете существуют различные модели, и каждый должен иметь право на свою культуру, занятия и другие вещи. Офицер назвал это «очень разумным подходом».

Однако США, по словам Джиральди, предлагают односторонний подход, якобы регулируемый «международным правом», который предполагает конструирование правил и законов, создаваемых на ходу, по мере развития ситуации.