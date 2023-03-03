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42 минуты назад

Офицер ЦРУ назвал план Путина по мироустройству «разумным»

Елена Прошина

Офицер ЦРУ в отставке Филип Джиральди назвал модель мира, предлагаемую президентом РФ Владимиром Путиным с многополярным устройством лучшим вариантом, чем миропорядок, навязываемый США. Об этом пишет РИА Новости.

Офицер ЦРУ назвал план Путина по мироустройству «разумным»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Джиральди вспомнил, что Путин много лет говорит о том, что по всей планете существуют различные модели, и каждый должен иметь право на свою культуру, занятия и другие вещи. Офицер назвал это «очень разумным подходом».

Однако США, по словам Джиральди, предлагают односторонний подход, якобы регулируемый «международным правом», который предполагает конструирование правил и законов, создаваемых на ходу, по мере развития ситуации.

Напомним, Владимир Путин много раз говорил о том, что эпоха однополярного мира уходит в прошлое, несмотря на то, что Запад настаивает на обратном. Российский президент подчеркивал, что единственный подход, позволяющий снизить напряженность, существующую в мире, и гарантировать устойчивый рост для стран, заключается в фундаментальном укреплении современной многополярной мировой системы.

Политика,Владимир Путин,ЦРУ,
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