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38 минут назад

Мишустин вручил премьеру Таджикистана орден Почета

ТАССиещё 1

Председатель правительства России Михаил Мишустин в завершение переговоров с премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзодой вручил ему орден Почета.

Мишустин вручил премьеру Таджикистана орден Почета
Фото: ТАССТАСС

"Хотел бы вручить вам высокую государственную награду Российской Федерации - орден Почета. Вы удостоены этой награды по указу президента России Владимира Путина. Это признание вашего личного большого вклада в укрепление наших научно-технических и торгово-экономических взаимоотношений и культурно-гуманитарного сотрудничества", - сказал Мишустин, поздравляя своего таджикистанского коллегу с этой наградой.

Политика,Михаил Мишустин,Владимир Путин,Правительство РФ,
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