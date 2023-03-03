Мишустин вручил премьеру Таджикистана орден Почета

"Хотел бы вручить вам высокую государственную награду Российской Федерации - орден Почета. Вы удостоены этой награды по указу президента России Владимира Путина. Это признание вашего личного большого вклада в укрепление наших научно-технических и торгово-экономических взаимоотношений и культурно-гуманитарного сотрудничества", - сказал Мишустин, поздравляя своего таджикистанского коллегу с этой наградой.