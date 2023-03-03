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7 минут назад

Лавров заявил, что Россия больше не позволит Западу снова "взрывать газопроводы"

ТАСС

Новые подрывы газопроводов Западом Россия не допустит. С таким заявлением выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе международной политологической конференции «Диалог Райсина», передает ТАСС.

Лавров: Россия больше не позволит Западу снова "взрывать газопроводы"
Фото: ТАССТАСС

«Мы не позволим им [Западу] снова взрывать газопроводы», - подчеркнул он.

По словам министра, российская сторона призывала расследовать ситуацию со взрывами на «Северных потоках», однако этот запрос мгновенно отклонили.

В конце сентября прошлого года на двух российских экспортных газопроводах в Европу - «Северном потоке» и «Северном потоке 2» произошли теракты. Несколько европейских стран допустили, что это была целенаправленная диверсия. Генпрокуратурой РФ было инициировано дело об акте международного терроризма.

Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Китай выступает за проведение объективного и профессионального расследования подрывов, совершенных на «Северных потоках». Он также указал на необходимость наказать виновников данного инцидента.

В декабре газета The Washington Post, ссылаясь на западных официальных лиц, сообщила, что у европейских стран отсутствуют убедительные доказательства причастности российской стороны ко взрывам на «Северных потоках».

Политика,Ван Вэньбинь,Сергей Лавров,Генпрокуратура РФ,
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