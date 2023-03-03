Лавров: Россия больше не позволит Западу снова "взрывать газопроводы"

Новые подрывы газопроводов Западом Россия не допустит. С таким заявлением выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе международной политологической конференции «Диалог Райсина», передает ТАСС.

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«Мы не позволим им [Западу] снова взрывать газопроводы», - подчеркнул он.

По словам министра, российская сторона призывала расследовать ситуацию со взрывами на «Северных потоках», однако этот запрос мгновенно отклонили.

В конце сентября прошлого года на двух российских экспортных газопроводах в Европу - «Северном потоке» и «Северном потоке 2» произошли теракты. Несколько европейских стран допустили, что это была целенаправленная диверсия. Генпрокуратурой РФ было инициировано дело об акте международного терроризма.

Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Китай выступает за проведение объективного и профессионального расследования подрывов, совершенных на «Северных потоках». Он также указал на необходимость наказать виновников данного инцидента.