Захарова уличила Блинкена во лжи

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уличила госсекретаря США Энтони Блинкена во лжи. В своем Telegram-канале она рассказала, что американский чиновник не обсуждал с главой ведомства Сергеем Лавровым вопрос об освобождении американца Пола Уилана, осужденного за шпионаж в России.
Напомним, что в четверг, 2 марта, Лавров и Блинкен «на ходу» пообщались в рамках второй сессии совещания глав МИД стран G20 в Индии. Захарова рассказывала, что госсекретарь попросил о контакте с российским министром, однако полноценной встречи и переговоров между ними не было.
Позднее в Госдепе заявили, что Блинкен обсудил с Лавровым вопрос об обмене Уилана, призвал Москву вернуться в Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), а также просил положить конец спецоперации и заняться «осмысленной дипломатией». Это была первая встреча госсекретаря США и российского министра с начала боевых действий на Украине.
«Уточнила у Сергея Викторовича, поднимал ли вчера Блинкен тему Уилана. Оказалось, Госсекретарь США на этот счет даже не заикался. Все, что сказали вчера в Госдепе про то, что Блинкен выразил озабоченность ситуацией вокруг гражданина США, это ложь», — прокомментировала информацию Захарова.
Произошедшее представитель МИД РФ назвала «невероятным поведением американской администрации».