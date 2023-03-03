Захарова уличила Блинкена во лжи

Напомним, что в четверг, 2 марта, Лавров и Блинкен «на ходу» пообщались в рамках второй сессии совещания глав МИД стран G20 в Индии. Захарова рассказывала, что госсекретарь попросил о контакте с российским министром, однако полноценной встречи и переговоров между ними не было.