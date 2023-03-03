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26 минут назад

Захарова уличила госсекретаря США Блинкена во лжи

Никита Бородкин

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уличила госсекретаря США Энтони Блинкена во лжи. В своем Telegram-канале она рассказала, что американский чиновник не обсуждал с главой ведомства Сергеем Лавровым вопрос об освобождении американца Пола Уилана, осужденного за шпионаж в России.

Захарова уличила Блинкена во лжи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что в четверг, 2 марта, Лавров и Блинкен «на ходу» пообщались в рамках второй сессии совещания глав МИД стран G20 в Индии. Захарова рассказывала, что госсекретарь попросил о контакте с российским министром, однако полноценной встречи и переговоров между ними не было.

Позднее в Госдепе заявили, что Блинкен обсудил с Лавровым вопрос об обмене Уилана, призвал Москву вернуться в Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), а также просил положить конец спецоперации и заняться «осмысленной дипломатией». Это была первая встреча госсекретаря США и российского министра с начала боевых действий на Украине.

Госдеп отказался извиняться за диалог Блинкена и Лаврова

«Уточнила у Сергея Викторовича, поднимал ли вчера Блинкен тему Уилана. Оказалось, Госсекретарь США на этот счет даже не заикался. Все, что сказали вчера в Госдепе про то, что Блинкен выразил озабоченность ситуацией вокруг гражданина США, это ложь», — прокомментировала информацию Захарова.

Произошедшее представитель МИД РФ назвала «невероятным поведением американской администрации».

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