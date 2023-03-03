Захарова уличила Блинкена во лжи

«Оказалось, Госсекретарь США на этот счет даже не заикался. Всё, что сказали вчера в Госдепе про то, что Блинкен выразил озабоченность ситуацией вокруг гражданина США, это ложь», — сообщила она, назвав рассказ Блинкена о беседе с Лавровым «невероятным поведением американской администрации».