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24 минуты назад

В США оценили предлагаемую Путиным модель отношений

Lenta.ruиещё 7

Предлагаемая президентом России Владимиром Путиным модель о многополярности лучше того миропорядка, какой предлагают США. Такое мнение в интервью YouTube-каналу Judging Freedom высказал офицер ЦРУ в отставке Филип Джиральди.

В США оценили предлагаемую Путиным модель отношений
Фото: ТАСС ТАСС

Беседуя с журналистом Эндрю Наполитано, Джиральди указал, что российский лидер в течение нескольких лет утверждает, что в мире существуют разные модели отношений и важно всем «позволить иметь свою собственную, как и собственную культуру, собственные интересы и тому подобное».

«Для меня это очень разумный подход», — подчеркнул он.

Собеседник Наполитано подчеркнул, что Вашингтон, напротив, стремится к односторонней модели, регулируемой нормами «международного права», при которой правила и законы устанавливаются на ходу.

Ранее в США заявили о преимуществе России в украинском конфликте.

Политика,Эндрю Наполитано,Владимир Путин,ЦРУ,
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