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Матвиенко: закон о русском языке не ведет к изоляции культуры РФ от остального мира

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала безосновательными "страшилки" о том, что принятый ранее закон, регулирующий использование иностранных слов в русском языке, будет мешать развитию и обогащению языка.

Матвиенко высказалась о "страшилках" из-за закона о русском языке
© ТАСС

"Закон, считаю, сбалансированный. Он не ставит преград на пути развития, обогащения русского языка, а, следовательно, и русской культуры, не ведет к изоляции от остального мира. Все эти "страшилки" безосновательны", - написала спикер Совфеда в блоге, посвященном 200-летию со дня рождения выдающегося отечественного педагога, публициста и общественного деятеля Константина Ушинского.

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При этом, она подчеркнула, что закон вводит ограничения, "устраняющие угрозу деградации языка как носителя и хранителя российского менталитета, ценностей и традиций". "[Закон] предотвращает тем самым превращение великого народа в сообщество людей, забывших о своих корнях, национальной гордости и национальном достоинстве", - отметила Матвиенко.

Председатель верхней палаты парламента напомнила, что русский язык является "государственным, сплачивающим многонациональный российский народ".

Совет Федерации 22 февраля одобрил закон, направленный на стимулирование соблюдения норм литературного русского языка и контроль использования иностранных слов, не имеющих аналогов в русском. Президент РФ Владимир Путин 28 февраля подписал закон.

В Госдуме разъяснили принятый закон о русском языке и заимствованиях

Согласно документу, при использовании русского языка как государственного во всех установленных законом сферах "должны соблюдаться нормы современного русского литературного языка", а именно - правила использования языковых средств, зафиксированные в нормативных словарях, справочниках и грамматиках. Порядок формирования и утверждения их списка, а также требования к составлению и периодичности издания нормативных словарей будут предлагаться правительственной комиссией по русскому языку и утверждаться кабинетом министров.

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