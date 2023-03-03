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3 часа назад

В «Спартаке» объяснили ситуацию с уголовным делом против Промеса и получением им паспорта

Чемпионат.comиещё 11

В московском «Спартаке» прокомментировали ситуацию с уголовным делом против нападающего команды Квинси Промеса, открытым в Нидерландах, и дали разъяснение о процессе получения им гражданства Российской Федерации.

В «Спартаке» объяснили ситуацию с уголовным делом против Промеса и получением им паспорта
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«В ноябре прошлого года мы действительно подготовили ходатайство в Министерство спорта. Это был запрос о направлении материалов в соответствующие компетентные органы, которые принимают решение о предоставлении гражданства.

Отказ в направлении материалов связан с тем, что в Нидерландах продолжается рассмотрение дел, в которых участвует Квинси Промес. Одно из них практически завершено, во втором Квинси не является ни подозреваемым, ни тем более осуждённым.

Прокуратура хочет его опросить в качестве свидетеля, но настаивает на личном участии, хотя есть возможность это сделать по ВКС или через адвоката. Также законом предусмотрено предоставление гарантий, чтобы личное участие не было связано с ограничением свободы, но таких гарантий стороне Квинси не предоставляют. Возможно, это связано с тем, что, будучи известным человеком в Нидерландах, Промес живёт и работает в России — во всяком случае, такое впечатление складывается у юристов голландца.

Тем не менее рассчитываем, что дело разрешится благополучным для нашего футболиста образом. Когда это произойдёт, попросим Министерство спорта повторно рассмотреть наше обращение, так как считаем, что Промес осуществил значительный вклад в развитие российского спорта, и, кроме того, у него самого есть желание стать гражданином Российской Федерации», — приводит заявление «Спартака» Sport24.

Напомним, ранее стало известно, что Министерство спорта России отказало «Спартаку» в содействии получения российского гражданства Промесом из-за уголовного дела, открытого против нападающего в Нидерландах. Футболист обвиняется в покушении на убийство, а также в участии в наркоторговле.

Политика,Громкие уголовные дела ,Гражданство РФ,Квинси Промес,Минспорт России,Спартак,
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