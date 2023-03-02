Захарова прокомментировала сообщения о сербских ракетах на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила , что Москва будет внимательно следить за ситуацией с поставками Украине сербских боеприпасов.

Она также добавила, что имеющаяся информация вызывает у России «глубокую озабоченность».

«Внимательно следим за данным сюжетом, обратили внимание на состоявшуюся на днях дискуссию вокруг этой тематики в Народной скупщине (парламенте) Сербии», – сказано в сообщении на сайте ведомства.

При этом Захарова отметила, что считает эту тему слишком серьёзной, чтобы реагировать по существу. По её словам, Россия в этом вопросе будет опираться на факты.