Медведев провел совещание Совбеза на Белоярской АЭС

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, прилетевший 2 марта в Свердловскую область, обсуждал с чиновниками и ядерщиками вопросы безопасности в атомной отрасли в нынешних условиях. Такую цель на совещании озвучил сам федеральный политик, сообщили URA.RU в региональном департаменте информполитики по итогам его визита.

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«Сегодня мы продолжим обсуждать тему очень важную в текущей ситуации, а именно вопросы информационной безопасности и технологической независимости критической информационной инфраструктуры. Сегодня мы как раз поговорим о вопросах внутри атомной отрасли, но с учетом того, что вызовы в киберпространстве нарастают, проблема гораздо шире», — сказал Медведев, открывая совещание на Белоярской атомной электростанции (БАЭС) в городе Заречном.

Во вступительном слове зампред Совбеза подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин определил корпорацию «Росатом», в которую входит БАЭС, ответственной за разработку и производство программно-аппаратных комплексов. По словам Медведева, «Росатом» занимается импортозамещением в сфере критической информационной инфраструктуры еще с 2019 года, и такие подходы распространят на инфраструктуру и в других сферах.