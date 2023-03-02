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43 минуты назад

Медведев провел совещание Совбеза на Белоярской АЭС

Ura.Ru

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, прилетевший 2 марта в Свердловскую область, обсуждал с чиновниками и ядерщиками вопросы безопасности в атомной отрасли в нынешних условиях. Такую цель на совещании озвучил сам федеральный политик, сообщили URA.RU в региональном департаменте информполитики по итогам его визита.

Медведев провел совещание Совбеза на Белоярской АЭС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня мы продолжим обсуждать тему очень важную в текущей ситуации, а именно вопросы информационной безопасности и технологической независимости критической информационной инфраструктуры. Сегодня мы как раз поговорим о вопросах внутри атомной отрасли, но с учетом того, что вызовы в киберпространстве нарастают, проблема гораздо шире», — сказал Медведев, открывая совещание на Белоярской атомной электростанции (БАЭС) в городе Заречном.

Во вступительном слове зампред Совбеза подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин определил корпорацию «Росатом», в которую входит БАЭС, ответственной за разработку и производство программно-аппаратных комплексов. По словам Медведева, «Росатом» занимается импортозамещением в сфере критической информационной инфраструктуры еще с 2019 года, и такие подходы распространят на инфраструктуру и в других сферах.

2 марта Дмитрий Медведев работал в свердловском городе Заречном на базе Белоярской АЭС. Его сопровождали полпред президента в УрФО Владимир Якушев и первый замгубернатора области Алексей Шмыков, глава региона Евгений Куйвашев участвовал в совещании по видеосвязи. Ранее источники URA.RU анонсировали, что зампред Совбеза готовит закрытое обсуждение с представителями власти и атомной отрасли. Медведев планировал приехать в Свердловскую область еще 16—17 февраля, однако в последний момент ту поездку отменили.

Политика,Евгений Куйвашев,Владимир Якушев,Владимир Путин,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,Росатом,
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