Стали известны подробности разговора Лаврова с Блинкеном на полях G20

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе разговора с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях заседания Совета министров иностранных дел Группы двадцати в Нью-Дели призвал Россию отменить решение о приостановлении участия РФ в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сообщает в четверг агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя США.

По данным агентства, разговор двух дипломатов длился менее 10 минут. Блинкен также заявил, что США готовы "помогать Украине обороняться столько, сколько потребуется".

Газета The Wall Street Journal также пишет, что встреча не была запланирована. По ее данным, американский госсекретарь также призвал освободить осужденного в России американца Пола Уилана.

Агентство Associated Press сообщает, что представитель США отказался как-либо оценивать ответ Лаврова. Вместе с тем он отметил, что у Блинкена "не сложилось впечатления, что в краткосрочной перспективе произойдут изменения в поведении России".

1 марта президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении участия РФ в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений. ДСНВ был подписан между Россией и США 8 апреля 2010 года в Праге, он известен как ДСНВ, СНВ-3 или Пражский договор. Документ был рассчитан на 10 лет (до февраля 2021 года) с возможностью продления на период не более пяти лет и включает в себя положение о выходе. Каждая из сторон, согласно условиям документа, должна была сократить свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1 550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

3 февраля 2021 года Россия и США обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия договора на пять лет. 8 августа 2022 года Россия информировала США о временном выводе своих объектов из-под инспекции по ДСНВ. Как разъяснили в МИД РФ, это было вынужденное решение, принятое на фоне антироссийских санкций, введенных Западом после начала специальной военной операции.

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен впервые с прошедшей в июле 2022 года встречи министров иностранных дел стран G20 встретились на общем заседании. Об этом сообщает AFP.

На опубликованном информагентством видео с Совета глав МИДов «Большой двадцатки» видно, что заседание началось с минуты молчания в память погибших в результате землетрясений в Турции и Сирии. В помещении находятся руководители всех внешнеполитических ведомств стран G20.

При этом накануне замминистра МИД РФ Сергей Рябков уточнил, что персональные контакты российских представителей с Блинкеном на полях встречи не планируется.

Как сообщала «Парламентская газета», на саммите «Большой двадцатки» в Индии, который проходит с 1 по 3 марта, Москва обозначит свою позицию по острым международным вопросам и способам нивелирования угроз со стороны Запада. В частности, РФ представит беспристрастную картину произошедшего с трубопроводами «Северного потока».

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен «на ходу» пообщались в рамках второй сессии совещания глав МИД стран G20 в Индии. Как сообщает ТАСС, об этом рассказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Блинкен попросил о контакте с Лавровым. На ходу, в рамках второй сессии двадцатки, Сергей Викторович пообщался. Никаких переговоров, встречи и так далее не было», — сообщила она.

Санкции Евросоюза в отношении России не мешают министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову и другим российским политикам принимать участие в важных международных мероприятиях. С таким утверждением в четверг выступил на пресс-конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

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"Хотя господин Лавров находится в санкционном списке, это не означает, что он не может ездить на важные международные форумы. Санкции ЕС не мешают никому участвовать в международных мероприятиях", - сказал он.

По словам Стано, заявление замглавы МИД РФ Сергея Рябкова не соответствует действительности.

Ранее в четверг Рябков заявил, что Москва усматривает в действиях ЕС "попытку уйти от честного диалога, призванного способствовать долгосрочному укреплению глобальной безопасности и стабильности, включая избавление мира от бремени угроз, связанных с оружием массового уничтожения".

Подобные действия Запада, как указал замглавы МИД РФ, "отражают страх перед вскрытием истинных причин стремительной деградации архитектуры международной безопасности".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что не всем западным партнерам при встрече в кулуарах или коридорах международных мероприятий по типу заседания глав МИД Группы двадцати (G20) "удается как бы отвернуться и пробежать мимо".

"Переубедить наших западных коллег едва ли получится в обозримом будущем, да мы, собственно, и не пытаемся стучаться в эту дверь. Они приняли решение с нами не общаться, это их выбор, хотя, когда мы сталкиваемся в коридорах и кулуарах мероприятий наподобие сегодняшнего, не всем удается как бы отвернуться и пробежать мимо", - сказал Лавров в четверг на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) G20 в Нью-Дели.

Глава МИД РФ подчеркнул, что с самого начала "фазы острейшего противостояния Запада с Россией вокруг Украины, в контексте глобальных геополитических устремлений к доминированию со стороны США и их сателлитов", никогда развивающиеся страны не проявляли недопонимания позиции РФ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову не нужно разрешения Евросоюза для участия в международных форумах, поскольку санкции Брюсселя, введенные против него, нелегитимны. Так в своем Telegram-канале она отреагировала на заявление своего европейского коллеги Петера Стано о том, что рестрикции ЕС не запрещают главе МИД РФ посещать ключевые мировые форумы.

«Для участия в «важных международных форумах и дискуссиях» Сергею Лаврову разрешения внешнеполитической службы ЕС не требуется, в том числе и потому, что введенные санкции нелегитимны. А вот что требуется от внешнеполитической службы ЕС, так это выполнение собственных обязательств теми странами-членами Евросоюза, которые принимают у себя международные организации», — написала Захарова.

Как указала представитель МИД России, европейские страны пытаются помешать работе официальных лиц РФ в различных мировых организациях. Она также добавила, что это касается проблем с визами для российских дипломатов.

«Эти государства чинят всяческие препятствия для реализации российскими официальными лицами своих законных полномочий по работе в международных структурах. Не выдают визы, не оформляют пролетные документы на самолеты и многое другое. Но об этом Петр Стано, видимо, не расскажет в следующий раз», — подчеркнула Захарова.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на встрече стран G20 заявил, что хотел бы принести Индии извинения за непотребное поведение ряда западных делегаций, которые, по его словам, превратили работу в «балаган». Об этом сообщает РИА Новости.

«Хотел бы принести извинения индийскому председательству и коллегам из стран глобального Юга за непотребное поведение ряда западных делегаций, которые превратили работу над повесткой дня «двадцатки» в балаган», — сказал Лавров.

По его словам, Запад пытается переложить ответственность за провалы в экономике на другие страны, прежде всего на Россию.

Запад изолирует сам себя, а не Россию, это осознание скоро придет, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) Группы двадцати в Нью-Дели.

По его словам, Россия не чувствует себя изолированной в ходе мероприятий «двадцатки» и тем более когда проводит саммиты и министерские встречи в рамках БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества, во время встреч с членами Лиги арабских государств, с членами Африканского союза, с латиноамериканскими друзьями, передает ТАСС.

Лавров добавил, что Запад сам себя изолирует, и это осознание скоро придет.

Главы МИД России и Китая Сергей Лавров и Цинь Ган выразили несогласие с некоторыми пунктами итогового документа глав МИД «Группы двадцати» (G20) по Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документацию, опубликованную в четверг по результатам встречи министров иностранных дел G20 в Нью-Дели.

Отмечается, что речь идет о пунктах 3 и 4. В заявлении говорится, что они были согласованы всеми участниками, «за исключением России и Китая».

Ранее появилась информация о том, что итоговая декларация не была принята Индией и министрами иностранных дел стран G20 по итогам двухдневной встречи.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что финальный общий документ встречи глав МИД стран G20 не был согласован в связи со спорами вокруг ситуации на украинской территории.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди, как писала The Wall Street Journal, заявил, что G20 не достигает основных целей глобального урегулирования, предотвращения войн и содействия международному сотрудничеству по общим вопросам.

Участники встречи глав МИД стран G20 в Индии подтвердили свои позиции по конфликту на Украине, в том числе осуждение в адрес РФ, однако "были другие взгляды и различные оценки ситуации и санкций". Об этом говорится в опубликованном в четверг по результатам встречи резюме председателя и итоговом документе.

Как отмечается в нем, конфликт на Украине "негативно повлиял на мировую экономику".

"Мы подтвердили наши национальные позиции, высказанные на других площадках, включая Совет Безопасности ООН и Генеральную ассамблею ООН, которая в резолюции от 2 марта 2022 года решительным образом выразила сожаление по поводу агрессии РФ против Украины", - говорится в документе.

В нем говорится, что "большинство членов осудили" конфликт на Украине, который, согласно документу, негативно влияет на мировую экономику. Вместе с тем, как подчеркивается, "были другие взгляды и разные оценки ситуации и санкций".