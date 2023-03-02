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28 минут назад

Кадыров призвал ввести военное положение

Ura.Ru

Следует ввести военное положение в некоторых регионах России из-за атаки диверсионно-разведывательный группы со стороны Украины на Брянскую область. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кадыров призвал ввести военное положение
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Считаю, что следовало бы ввести в некоторых регионах военное положение с максимальным уровнем реагирования вместо ныне установленного среднего», — написал Кадыров в своем telegram-канале.

Он отметил, что это обеспечит безопасность местным жителям.

Сегодня, 2 марта, украинские боевики проникли на территорию Россию. Они атаковали гражданский автомобиль. После нападения в ФСБ заявили, что началась операция по устранению украинских боевиков, передает RT. Президент России Владимир Путин заявил, что нападение на обычных российских граждан является актом террора. Зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев отметил, что атака украинской ДРГ копирует террористические атаки банды Басаева.

Политика,Алексей Журавлев,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,ФСБ,Госдума,
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