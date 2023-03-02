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30 минут назад

Москва и Пекин не приняли два пункта по Украине итогового документа глав МИД G20

Лера Букина

Главы МИД России и Китая Сергей Лавров и Цинь Ган выразили несогласие с некоторыми пунктами итогового документа глав МИД «Группы двадцати» (G20) по Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документацию, опубликованную в четверг по результатам встречи министров иностранных дел G20 в Нью-Дели.

Отмечается, что речь идет о пунктах 3 и 4. В заявлении говорится, что они были согласованы всеми участниками, «за исключением России и Китая».

Лавров извинился перед Индией за поведение западных делегаций

Ранее появилась информация о том, что итоговая декларация не была принята Индией и министрами иностранных дел стран G20 по итогам двухдневной встречи.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что финальный общий документ встречи глав МИД стран G20 не был согласован в связи со спорами вокруг ситуации на украинской территории.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди, как писала The Wall Street Journal, заявил, что G20 не достигает основных целей глобального урегулирования, предотвращения войн и содействия международному сотрудничеству по общим вопросам.

Политика,Видео,Нарендра Моди,Сергей Лавров,МИД России,
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