Главы МИД России и Китая Сергей Лавров и Цинь Ган выразили несогласие с некоторыми пунктами итогового документа глав МИД «Группы двадцати» (G20) по Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документацию, опубликованную в четверг по результатам встречи министров иностранных дел G20 в Нью-Дели.

Отмечается, что речь идет о пунктах 3 и 4. В заявлении говорится, что они были согласованы всеми участниками, «за исключением России и Китая».

Ранее появилась информация о том, что итоговая декларация не была принята Индией и министрами иностранных дел стран G20 по итогам двухдневной встречи.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что финальный общий документ встречи глав МИД стран G20 не был согласован в связи со спорами вокруг ситуации на украинской территории.