Путин назвал главную цель России

Главная цель России — чтобы дети и молодежь были счастливы и жили в благополучной и суверенной стране. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе своего обращения к членам пилотной образовательной программы «Школа наставника». Трансляция мероприятия велась в официальном Telegram-канале Кремля.

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Он отметил, что все принимаемые меры в демографии, образовании, экономике и сфере безопасности связаны, главным образом, с тем, чтобы молодое поколение росло в благополучной стране. Учителя, в свою очередь, помогают в воспитании «гражданственности и патриотизма, ответственности за судьбу страны».

Российский президент добавил, что проведение Года педагога и наставника состоит в том, «чтобы привлечь внимание общества к труду людей, которые отдают свое время и силы детям, молодежи».