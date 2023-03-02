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17 минут назад

Мишустин пригласил руководство Таджикистана приехать с визитом в Россию

ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил представителям органов власти и бизнеса из Таджикистана приехать в Россию на предстоящие крупные форумы и другие мероприятия.

Мишустин пригласил руководство Таджикистана в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Пользуясь случаем, хотел бы пригласить представителей деловых кругов и руководства Таджикистана в нашу страну. У нас запланирован ряд крупных международных мероприятий, которые вам будут интересны и полезны", - сказал он, выступая в Душанбе на девятой конференции по межрегиональному сотрудничеству двух стран.

Так, в мае в Казани состоится форум "Россия - Исламский мир", он послужит расширению контактов в таких сферах, как финансы, инвестиции, предпринимательство, индустрия высоких технологий, указал премьер.

Политика,Михаил Мишустин,
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