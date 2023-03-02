Путин назвал терактом произошедшее в Брянской области

Президент России Владимир Путин назвал сегодняшнюю атаку диверсантов в Брянской области терактом. Об этом пишет ТАСС.
По словам главы государства, украинские диверсанты, прорвавшиеся на приграничную территорию, открыли огонь по гражданским.
«Видели, что это гражданская машина, видели, что там сидят гражданские люди и дети. „Нива“ обыкновенная. Вот именно такие люди и ставили перед собой задачу лишить нас исторической памяти, своей истории, своих традиций, языка», — сказал президент во время телемоста с Пятигорском.
Ранее стало известно, что в приграничное село Любечане Климовского района проникла группа украинских диверсантов. Информацию подтвердил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Участники открыли огонь по проезжающей машине, в результате чего погиб местный житель и один ребенок пострадал.
Местные жители сообщают, что в настоящее время диверсанты не проявляют никакой активности. Не исключено, что они покинули российскую территорию. Звуков стрельбы также не слышно.