Путин назвал терактом произошедшее в Брянской области

«Видели, что это гражданская машина, видели, что там сидят гражданские люди и дети. „Нива“ обыкновенная. Вот именно такие люди и ставили перед собой задачу лишить нас исторической памяти, своей истории, своих традиций, языка», — сказал президент во время телемоста с Пятигорском.