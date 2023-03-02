Захарова: Лавров в свойственной ему манере ответил на все заходы Блинкена

Фото: Пресс-служба МИД РФ Пресс-служба МИД РФ

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время общения с главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым в рамках мероприятия G20 в Индии призвал РФ прекратить боевые действия на территории Украины и начать содержательный дипломатический диалог. Об этом Блинкен сказал на пресс-конференции.

Блинкен заявил, что Соединенные Штаты всегда будет готовы к взаимодействию с Российской Федерацией по контролю над ядерными вооружениями.

Также он призвал российскую сторону отменить решение о приостановке участия в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Отмечается, что, по словам одного из представителей Госдепа США, Блинкен и Лавров говорили на полях G20 менее 10 минут.