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33 минуты назад

Захарова: Лавров в свойственной ему манере ответил на все заходы Блинкена

Газета.Ruиещё 2

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что глава ведомства Сергей Лавров ответил госсекретарю США Энтони Блинкену "в свойственной ему манере". Об этом она сообщила РИА Новости.

Захарова: Лавров в свойственной ему манере ответил на все заходы Блинкена
Фото: Пресс-служба МИД РФПресс-служба МИД РФ

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время общения с главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым в рамках мероприятия G20 в Индии призвал РФ прекратить боевые действия на территории Украины и начать содержательный дипломатический диалог. Об этом Блинкен сказал на пресс-конференции.

Блинкен заявил, что Соединенные Штаты всегда будет готовы к взаимодействию с Российской Федерацией по контролю над ядерными вооружениями.

Также он призвал российскую сторону отменить решение о приостановке участия в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Отмечается, что, по словам одного из представителей Госдепа США, Блинкен и Лавров говорили на полях G20 менее 10 минут.

Также, по данным агентства, госсекретарь отметил в беседе с министром иностранных дел РФ, что США будут поддерживать Украину, сколько потребуется.

Политика,Энтони Блинкен,Мария Захарова,Сергей Лавров,МИД России,Госдеп США,
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