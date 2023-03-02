Захарова: Лавров в свойственной ему манере ответил на все заходы Блинкена

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что глава ведомства Сергей Лавров ответил госсекретарю США Энтони Блинкену "в свойственной ему манере". Об этом она сообщила РИА Новости.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время общения с главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым в рамках мероприятия G20 в Индии призвал РФ прекратить боевые действия на территории Украины и начать содержательный дипломатический диалог. Об этом Блинкен сказал на пресс-конференции.
Блинкен заявил, что Соединенные Штаты всегда будет готовы к взаимодействию с Российской Федерацией по контролю над ядерными вооружениями.
Также он призвал российскую сторону отменить решение о приостановке участия в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
Отмечается, что, по словам одного из представителей Госдепа США, Блинкен и Лавров говорили на полях G20 менее 10 минут.
Также, по данным агентства, госсекретарь отметил в беседе с министром иностранных дел РФ, что США будут поддерживать Украину, сколько потребуется.