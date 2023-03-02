Рябков раскрыл подробности встречи с американской делегацией в Женеве

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал, что провел в Женеве встречу с американской делегацией. Как сообщает РИА Новости, в ходе переговоров обсуждалась ситуация вокруг Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

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«С американской делегацией состоялся деловой, профессиональный разговор. Естественно, он был сфокусирован вокруг ДСНВ», — сказал он на брифинге.

Дипломат добавил, что встреч с представителями Великобритании и Франции не ожидается. Общаясь с журналистами Рябков подчеркнул, что если США не возобновят ядерные испытания, то Россия тоже не начнет их.

Напомним, что Россия приостановила свое участие в ДСНВ. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что страна не выходит из договора и будет соблюдать часть его положений. Официальная нота об этом была передана американской стороне 28 февраля.