Рябков раскрыл подробности встречи с американской делегацией в Женеве

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал, что провел в Женеве встречу с американской делегацией. Как сообщает РИА Новости, в ходе переговоров обсуждалась ситуация вокруг Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
«С американской делегацией состоялся деловой, профессиональный разговор. Естественно, он был сфокусирован вокруг ДСНВ», — сказал он на брифинге.
Дипломат добавил, что встреч с представителями Великобритании и Франции не ожидается. Общаясь с журналистами Рябков подчеркнул, что если США не возобновят ядерные испытания, то Россия тоже не начнет их.
Напомним, что Россия приостановила свое участие в ДСНВ. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что страна не выходит из договора и будет соблюдать часть его положений. Официальная нота об этом была передана американской стороне 28 февраля.
В МИД РФ подчеркивали, что Москва рассматривает как верх цинизма в нынешних условиях требование США обеспечить инспекционный доступ на ядерные объекты России. Согласно заявлению ведомства, ситуация дополнительно усугубилась в результате попыток США «прощупать» защищенность российских стратегических объектов путем содействия Украине в проведении атак на них.